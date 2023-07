Auto kommt von der Straße ab und stürzt in Rad-Unterführung

Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Dietenheim sind zwei Männer verletzt worden. Ein Dritter flüchtete zunächst.

Schwerer Unfall am frühen Sonntagmorgen: Beim Kreisverkehr am südlichen Ortsende von Dietenheim (Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg) kam ein mit drei männlichen Personen besetztes Auto von der Straße ab und stürzte in die Unterführung eines Radweges. Von den drei Insassen des Unfallfahrzeuges wurde ein Mann schwer verletzt, ein zweiter leicht. Die dritte Person, vermutlich der Fahrer, war zunächst flüchtig, wurde aber etwa eine Stunde später durch die Polizei gefunden. Über seinen Gesundheitszustand machte die Polizei keine Angaben.

Unfall im Kreisverkehr bei Dietenheim: Auto durchbricht Leitplanke und landet auf Rad-Weg

Das Fahrzeug war auf der Landesstraße 1268 von Wain her in Richtung Osten auf den Kreisverkehr zugefahren, hob dann nach dem Aufprall auf die Mittelinsel vom Boden ab und überflog diese in einem Bogen nach rechts. Dann durchbrach der Pkw, ein Skoda Oktavia, die Leitplanken am Rand des Kreisverkehrs und stürzte auf den von Balzheim her kommenden Radweg, direkt vor der Unterführung, die den nach Illertissen führenden Ast des Kreisverkehrs unterquert. Dort blieb das Fahrzeug auf den Rädern, aber total beschädigt, stehen. Näheres war von der Polizei am Sonntagmorgen noch nicht zu erfahren.

Anwohner eines landwirtschaftlichen Anwesens sollen den Krach des Aufpralls gehört und Alarm ausgelöst haben. Um 5.20 Uhr wurde die Feuerwehr Dietenheim alarmiert, bei deren Ankunft waren Rettungsdienst und Notarzt bereits vor Ort. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer, deren Alter noch nicht bekanntgegeben wurde. Einer der beiden hatte schwere Verletzungen erlitten, der zweite war leicht verletzt und gab an, dass wohl keiner von ihnen gefahren sei.

Polizei sucht nach Unfall in Dietenheim mit Drohne nach flüchtendem Fahrer

So startete die Polizei eine Suchaktion nach dem angeblich flüchtigen Fahrer, wobei die Feuerwehr mit einer Drohne unterstützte. Nach sechs Uhr war vom Polizeipräsidium Ulm zu erfahren, dass eine dritte männliche Person durch die Polizei aufgefunden worden sei, bei der es sich offensichtlich um den Fahrer handelt. Die Feuerwehr Dietenheim sicherte die Unfallstelle ab; mit der Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Nach Aussage des Sprechers im Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ulm kann alles Weitere voraussichtlich erst am Montag bekanntgegeben werden, wenn die Ermittlungen der Verkehrs- und Kriminalpolizei sowie die Arbeiten des Gutachters abgeschlossen sind. (wis)

