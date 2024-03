Auto überschlägt sich bei Regglisweiler: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Autounfall hat sich am Dienstagabend bei Regglisweiler ereignet. Ein 81-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 81-jähriger Autofahrer erlitten, als er am Dienstagabend um kurz vor 18.30 Uhr von Weihungszell (Gemeinde Schwendi) in Richtung Regglisweiler auf der Kreisstraße K7418 unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach der Gemeindegrenze des Dietenheimer Ortsteils Regglisweiler auf Höhe der Deponie und Photovoltaikanlage Beckenghau mit seinem Opel in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. Dadurch prallte das Auto zunächst auf der rechten Fahrbahnseite gegen eine Böschung, überschlug sich dann mehrmals und landete schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben.

Schwerer Autounfall bei Regglisweiler: Insasse muss ins Krankenhaus

Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Dietenheim befreite ihn mithilfe hydraulischer Rettungswerkzeuge aus dem Fahrzeugwrack. Vom Rettungsdienst wurde er nach der Erstversorgung am Unfallort mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Kreisstraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der polizeilichen Unfallaufnahme und der Aufräumungsarbeiten etwa zwei Stunden lang gesperrt. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 10.000 Euro angegeben.