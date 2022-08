Die Firma Gebr. Otto bleibt auch in schwierigen Zeiten optimistisch

Beim Sommerfest der Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei berichtet der Geschäftsführer von Investitionen in Balzheim und Vorkehrungen vor Gas-Ausfällen.

Bei seinem Sommerfest zu Beginn des diesjährigen Betriebsurlaubs hat das Dietenheimer Unternehmen Gebr. Otto Jubilare geehrt, langjährige Beschäftigte in den Ruhestand entlassen und neue Azubis begrüßt. Der Geschäftsführer Andreas Merkel selbst durfte eine Ehrung vom Bürgermeister entgegennehmen. Außerdem sprach er über die derzeitige Lage und Investitionen in Balzheim.

Wie das Unternehmen mitteilt, gab der Geschäftsführer einen Überblick über den Geschäftsverlauf der vergangenen Jahre. Durch die Corona-Pandemie habe sich in der Gesellschaft viel verändert und alle Industrieunternehmen seien Schwierigkeiten unterworfen, sagte Merkel. „Es heißt aber auch, schlechte Zeiten sind gut für gute Unternehmen.“ Er sei dankbar und stolz darauf, wie gut die Firma die schlechten Zeiten bisher gemeistert habe. Selbst in Corona-Zeiten sei die Produktion der Baumwollfeinzwirnerei größtenteils durchgelaufen, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, berichtete Merkel und sprach von erfreulich guten Jahresabschlüssen 2020 und 2021.

Im Werk Balzheim werden neue Spinn- und Spulmaschinen installiert

Gebr. Otto blickt laut Pressemitteilung optimistisch in die Zukunft. Das zeigen demnach Investitionen am Standort Balzheim. Dort werden sukzessive neue Spinn- und Spulmaschinen installiert. 2023 soll die Erneuerung des Maschinenparks abgeschlossen sein. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro. Zentral für die nächste Zeit sei das Thema Energie und die Gasversorgung, sagte der Firmenchef. Für eventuelle Ausfälle habe Gebr. Otto bereits Vorkehrungen getroffen, sodass Optimismus und Gelassenheit erlaubt seien.

Auf weit mehr als 200 Jahre Erfahrung bringen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beim Sommerfest 2022 von Gebr. Otto geehrt wurden. Foto: Gebr. Otto

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit ehrte das Unternehmen Roswitha Baur, Elena Grünwald, Tatjana Grünwald, Ekaterina Rigas und Alexander Vorrath. Eine sechste Ehrung für ein Vierteljahrhundert bei Gebr. Otto nahm der Dietenheimer Bürgermeister Christopher Eh vor: Andreas Merkel begann im Jahre 1997 beim Familienunternehmen, an der Seite von Christopher Ehs Vater, der lange bei Gebr. Otto arbeitete. Seit 2003 leitet der Textilingenieur und Kaufmann Andreas Merkel das Unternehmen. Eh bezeichnete seinen Einstieg ins Unternehmen als Glücksfall: „Du bringst deinen Mitarbeitern Wertschätzung entgegen und spornst sie zu Höchstleistungen an", sagte Eh. "Während in Europa Spinnereien und Zwirnereien vom Markt verschwunden sind, ist Gebr. Otto zum Marktführer für hochwertige und nachhaltige Garne geworden und sogar gewachsen.“ Der Bürgermeister dankte Merkel auch für sein Engagement in der Stadt, insbesondere im Projekt „Dietenheim zieht an“.

Vier neue Auszubildende beginnen bei der Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH + Co. KG

Zu 40 Jahren Betriebszugehörigkeit gratulierte der Geschäftsführer Bernd Holder und Lidwina Phillip. In eine neue Lebensphase entlassen hat Gebr. Otto die langjährigen Mitarbeiter Roland Beyrle, Günther Högel, Vladimir Knaub, Günther Schuster und Jan Wylezuch sowie Mitarbeiterin Brunhilde Wagner. Merkel lobte ihre Treue und ihren Einsatz. Anschließend wandte er sich den zukünftigen Leistungsträgern zu: Andreas Klimowitsch hat seine Meisterprüfung zum Feinwerkmechaniker bestanden und ist befähigt, selbst Lehrlinge auszubilden. Davon darf Gebr. Otto zum Beginn des neuen Lehrjahrs gleich vier begrüßen: Zwei Azubis zum Industriemechaniker, einer im Bereich Elektronik und Betriebstechnik und ein Lehrling in der Färberei ergänzen ab September das Otto-Team. (AZ)