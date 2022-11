Unfall in Kreisverkehr bei Dietenheim: 6000 Euro Schaden

Im Kreisverkehr zwischen Dietenheim und Balzheim prallt ein Auto gegen ein kleines Nutzfahrzeug. Der Autofahrer hatte die Piaggio Ape wohl übersehen.

Ein 50 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen einen Unfall bei Dietenheim verursacht. Wie die Ulmer Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 6 Uhr mit seinem VW in den Kreisverkehr zwischen Dietenheim und Balzheim ein. Dabei übersah er wohl einen 41-Jährigen, der bereits mit einer Piaggio Ape im Kreisverkehr fuhr und Vorfahrt hatte. Der VW stieß gegen das dreirädrige Nutzfahrzeug. Die Polizei Ulm ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am VW auf 5000 Euro, den an der Ape auf 1000 Euro. (AZ)