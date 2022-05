Bauen und Wohnen beschäftigen Dietenheim weiter

Plus Zwei neue Baugebiete, klimaschutzgerechtes Heizen und ein Haus, das auf der Grenze zu Bayern steht: Was der Gemeinderat zu diesen Themen sagt.

Die Themen Bauen und Wohnen haben auch im Mai die Tagesordnung im Dietenheimer Gemeinderat bestimmt. Denn in der Baden-Württembergischen Kleinstadt tut sich eine ganze Menge - sogar bis dicht an die bayerische Landesgrenze heran.