Beim Glasfaser-Ausbau in Dietenheim steht die erste Runde vor dem Abschluss

Die weißen Flecken sind Geschichte. Vor Kurzem hat die Stadtverwaltung von Dietenheim Bürgerinnen und Bürger bei einem Infoabend in Regglisweiler über die letzten Schritte beim Glasfaserausbau informiert, Betreiber NetCom BW stellte die Angebote vor. Gerade werden die Hausanschlüsse hergestellt, Bürgerinnen und Bürger schließen Verträge ab. Bis Ende des Jahres sollen unter anderem 62 Haushalte schlecht oder noch nicht versorgte Haushalte in Regglisweiler aufs Hochgeschwindigkeitsinternet zugreifen können. Die Arbeit in der Illertisser Nachbarstadt geht weiter. Im Kreis Neu-Ulm hinkt der Ausbau dagegen hinterher. Dort gibt es andere Förderbedingungen und die meisten Kommunen setzen auf ein anderes Verfahren. Eines, dem Stefan Pistel durchaus Charme attestiert. Der Mann ist für den Glasfaserausbau in Dietenheim zuständig. Er sagt: „Auch wir haben unser Lehrgeld gezahlt.“ Und er gibt eine Prognose ab, wie lang der Ausbau dauern kann.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dietenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis