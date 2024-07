Das zeichnete die sieben Räte aus, die den Dietenheimer Gemeinderat verlassen

Sieben Stadträtinnen und Stadträte schieden in Dietenheim infolge der kürzlichen Gemeinderatswahlen nach großenteils langjähriger Mitarbeit aus. Vor der konstituierenden Sitzung des neuen Gremiums erinnerte Bürgermeister Christopher Eh an die zahlreichen Vorhaben, die in der vergangenen Amtszeit zur Aufwärtsentwicklung Dietenheims beigetragen hatten. Nach einer Reihe von Ehrungen im Auftrag des Gemeindetages verlieh der Bürgermeister städtische Anerkennungen und Auszeichnungen.

Wilhelm Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dietenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gremium Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis