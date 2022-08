Der neue Stadtpfarrer von Dietenheim ist ein naturverbundener Mensch

Lokal Markus Schönfeld übernimmt die Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden. Ein tragisches Unglück in seiner Kindheit war prägend für seinen Werdegang.

Die Umzugskartons sind zwar noch nicht ausgepackt, aber im Garten hinter dem Pfarrhof an der Dietenheimer Königstraße steht schon eine große Reihe von winterharten Topfpflanzen. Der zukünftige Stadtpfarrer Markus Schönfeld zeigt bereits damit seine Naturverbundenheit. Und wer sich mit ihm unterhält, kommt bald zu dem Eindruck, dass er es darüber hinaus vor allem gut versteht, mit Menschen umzugehen. Auch sein privater und beruflicher Werdegang beweist das.