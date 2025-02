Der Ranzenburger Umzug soll so groß werden wie selten zuvor

Die Ranzenburger Fasnet geht in die Schlussrunde. Mit ihrer mehr als 130-jährigen Tradition lockt sie seit vielen Jahrzehnten große Publikumsscharen auch vom bayerischen Illerufer ins benachbarte Dietenheim. Eröffnet wird die Reihe der Events am Abend des Gumpigen Donnerstag, 27. Februar, mit dem Fasnetausgraben und dem Rathaussturm. Der Umzug am Sonntag soll so groß werden wie selten zuvor.

