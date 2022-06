Der Weg für den Bau einer Biogasanlage ist frei - doch er ist steinig

Lokal Das Projekt, das ein Bauherr in Dietenheim plant, finden die Gemeinderäte gut. Problematisch wird es jedoch bei der Zufahrt.

Ausführlichere Diskussionen im Dietenheimer Gemeinderat löste ein Antrag zum Bau einer Biogasanlage bei den „Kreuthöfen“ an der Gemarkungsgrenze zwischen Regglisweiler und dem Illerriedener Ortsteil Wangen aus. Zwar stehen die Räte dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber, Diskussionen gab es dennoch.