Diademus singen zum Stadtjubiläum in Dietenheim

Benno Schachtner plant mit "The Messiah" in St. Martinus außergewöhnliches Kirchenkonzert. Tickets gibt es ab jetzt im Vorverkauf.

Der Countertenor und Intendant Benno Schachtner, in der Region geschätzt für das Diademus-Festival in Roggenburg, wohnt mit seiner Familie in Dietenheim. Da konnte er der Stadt den Wunsch nicht abschlagen, zu den Veranstaltungen anlässlich ihres 1050. Jubiläums mit seiner Kunst beizutragen. Und diese gestaltet sich hochkarätig: Am Sonntag, 7. Mai ab 15 Uhr, wird in der Stadtpfarrkirche St. Martinus unter dem Titel "The Messiah" ein "Best of Baroque Oratorium" aufgeführt. Das Vorhaben wird vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt der in Illertissen geborene Sänger, worum es bei dem Konzert geht. Dazu führt sein künstlerischer Blick zurück in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. In Anlehnung an damalige Musikgepflogenheiten hat Schachtner unter dem klangvollen Titel "The Messiah" ein eigenes Oratorium mit den schönsten Passagen aus Werken von Bach, Händel, Kuhnau, Purcell oder Telemann arrangiert. Es kommt beim Jubiläums-Kirchenkonzert in Dietenheim unter seiner Gesamtleitung zur Aufführung. Mitwirkende sind die von ihm 2017 initiierten Diademus-Vocalisten sowie das befreundete Händelfestspielorchester Halle.

Munterer Tauschhandel unter Komponisten inspiriert Dietenheimer

Schachtner orientiert sich an einer historisch informierten Interpretation und will damit auch den damals äußerst lebendigen und spielerischen Umgang mit Werken wieder aufleben lassen. Seine Vorliebe gilt der alten Musik und darunter den Barockkomponisten. Er sagt: "Damals war es gang und gäbe, gute Melodien zur eigenen Verwertung abzukupfern." Einen munteren Tauschhandel habe es gegeben, mitunter ganze Werke seien geklaut und lediglich neu arrangiert worden.

In Reminiszenz an Georg Friedrich Händel, dessen "Messias" für ihn der Inbegriff des Oratoriums darstelle, habe er sein Arrangement so betitelt, erzählt Schachtner. Aus einem reichen Potenzial habe etwas Neues, Schönes entstehen können, findet Benno Schachtner. Eine Art Potpourri also ganz nach barockem Vorbild.

Vorverkauf für Konzert in Dietenheim ab dem 3. April

Schachtner hat sein Oratorium, das er auch "Pasticcio" nennt, genau für die zehn Vocalisten von Diademus konzipiert. Deren Stärke bestehe darin, dass sie im Ensemble solistisch und als Chor auftreten könnten. Für diese Besonderheit erhielten sie 2020 in Kempten den Schwäbischen Musikförderpreis und führten in dem Zusammenhang voriges Jahr ebenfalls in Kempten erstmals "The Messiah" auf.

Info: Der Vorverkauf startet am Montag, 3. April. Tickets gibt es im Rathaus Dietenheim oder online unter www.diademus.de