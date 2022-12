Die Stadtkapelle Dietenheim hat nichts verlernt

Plus Bei ihrem Jahreskonzert spielen sich die Musikerinnen und Musiker nach der Corona-Pause durch viele Genres. Das kommt beim Publikum gut an.

Mit großer Freude und ebensolchem Engagement hatten sich die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Dietenheim auf ihr Jahreskonzert am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertages vorbereitet. Monatelange Proben und sogar ein „Zwischenkonzert“ im Herbst, als man noch nicht sicher war, ob man das große Konzert an Weihnachten veranstalten durfte, waren vorausgegangen. Aber nun hatten sich alle Mühen gelohnt, denn die Stadthalle war sehr gut besetzt, und allseits waren die beiden Worte „endlich wieder“ zu hören.