Dieses Programm ist bei „Dietenheim leuchtet“ geboten

Der beliebte Event „Dietenheim leuchtet“ lädt am Freitag, 18. Oktober, wieder zum Bummeln, zu Show-Attraktionen und Musik, sowie zum Essen und Trinken in die Stadtmitte ein. Von der Einmündung der Illertisser Straße bis hinauf zur Wainer Straße laden entlang der Königstraße die Verkaufsstände sowie Show- und Musikbühnen ein. Auch drinnen ist von den Gasthäusern bis zur Sankt-Martinus-Kirche viel geboten, was einen interessanten, schmackhaften, lauten oder ruhigen und überall leuchtenden Abend ausmacht.

Eltern mit Kindern können sich schon ab 16 Uhr auf den Weg durch die Königstraße machen, wo zum Kinderschminken und Windlichter-Gestalten eingeladen ist. Zudem werden Leuchtstäbe ausgegeben. Anschließend gibt es um 17 und 17.45 Uhr im Rathaus-Vorraum „Märchen für Kinder“ zu hören, ehe um 18 Uhr die offizielle Eröffnung steigt. Zuerst spielt die Jugendkapelle „BaDiReWa“ („Balzheim – Dietenheim – Regglisweiler – Wain“) eine halbe Stunde vor dem Rathaus. Um 18.30 Uhr haben dort die Kindergarten-Kinder ihren großen Auftritt mit einigen Liedern und um 18.45 Uhr marschiert die Historische Bürgerwehr unter Pfeifen- und Trommelklang des Spielmannszuges vom „Café Papillon“ bis zum Gasthof Zur Stadt die Königstraße entlang.

Laser-Glow-Show als Abschluss von "Dietenheim leuchtet"

Dann gibt es von den Brücken und vom Ufer aus das „Gießenleuchten“ der Jugendfeuerwehr zu erleben. Mehrere hundert Lichter schwimmen von der Brücke an der Gießenstraße den Bach bis zum Sägewerk Widmann hinunter. Gleichzeitig wird in der Sankt-Martinus-Kirche der stimmungsvoll beleuchtete „Raum der Stille“ eröffnet, der den ganzen Abend Gelegenheit gibt, sich vom Trubel zu erholen. Dieser geht gleichzeitig so richtig los: Die Partyband Evil Lions spielt beim Gasthof Zur Stadt, die Event- und Partyband Prime Time unterhält gegenüber vom Rathaus, DJ Lollo lässt es im Hof der Blumen-Boutique Uschi krachen, und die Rottumtaler Alphornbläser werden an diversen Plätzen ihre urigen Klänge mit denen der Bands und des DJ vermischen.

Dann folgen die Night-Shows: Die Feuerkünstler von „Lumen Noctis“ lassen um 20.15 Uhr an der Ecke Königstraße/Schlossstraße und um 21 Uhr an der Ecke Königstraße/Gießenstraße ihre Fackeln wirbeln und ihre Feuerfontänen in den Nachthimmel steigen. Zum Abschluss gibt es neu im Programm um 21.45 Uhr anstelle des Feuerwerks am nördlichen Kirchplatz eine „Laser-Glow-Show“.

Wer noch ein paar Minuten Ruhe braucht, bekommt nach der Lasershow in der Stadtpfarrkirche ab 22 Uhr „Märchen für Erwachsene“ geboten. Den ganzen Abend hindurch gibt es kulinarische Schmankerl aller Art. Eine ganze Reihe von Vereinen kümmert sich um ein vielseitiges Verpflegungsangebot. Alle Details hierzu einem Flyer zu entnehmen.