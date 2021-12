Dietenheim

16:39 Uhr

Dietenheim feiert 1050. Geburtstag: Großes Fest für 2023 geplant

Plus 2023 jährt sich die erste urkundliche Erwähnung der Stadt zum 1050. Mal. Grund zu Feiern. Dietenheim richtet ein Festkomitee ein.

Von Wilhelm Schmid

Im Jahr 2023 feiert Dietenheim den 1050. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes. Diese, so schreibt der einheimische Historiker Harald Kächler in der Chronik von Dietenheim, geht zurück auf eine Schenkungsurkunde des Schwabenherzogs Berthold an das Kloster Reichenau, in der unter anderem von Gütern zu „Töttinheim“ bei Ulm die Rede ist. Damit ist offensichtlich Dietenheim gemeint.

