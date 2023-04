Dietenheim investiert in die digitale Infrastruktur

Die Stadt ertüchtigt das Leitungsnetz im Rathaus. Und auch beim kommunalen Glasfasernetz hat sich einiges getan.

Die Stadt Dietenheim setzt auf Digitalisierung: Der Ausbau des kommunalen Hochgeschwindigkeitsnetzes ist abgeschlossen. Jetzt steht eine Investition im Rathaus an.

Ausführlich stellte Hauptamtsleiter Dietmar Kögel dem Gemeinderat deshalb die Notwendigkeit einer überplanmäßigen Ausgabe von 50.000 Euro im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur-Erneuerung im Rathaus vor. Das bisherige Leitungsnetz ist nicht mehr in der Lage, die vorgesehene Ausrüstung mit neuer Hard- und Software zu bewältigen, sodass zu den bereits im Haushalt 2023 eingestellten 113.000 Euro zusätzliche 50.000 Euro benötigt werden. Diese Zusatzkosten sollen im laufenden Haushaltsjahr aus anderweitigen Einsparungen abgedeckt werden. Nach Abschluss dieser Maßnahme ist vorgesehen, auch im Laufe der kommenden Jahre die gesamte technische Infrastruktur für das Rathaus und den Bauhof laufend zu verbessern und auf den dann aktuellen Stand zu bringen.

Der Ausbau des kommunalen Hochgeschwindigkeitsnetzes ist abgeschlossen

Für den seit dem Jahr 2015 geplanten Ausbau eines kommunalen Hochgeschwindigkeits-„Backbone“-Netzes wurde zwischenzeitlich das gesamtstädtische Glasfasernetz mit einer Länge von knapp 11.600 Metern vollständig in Betrieb genommen. Zusätzlich wurde gemeinsam mit der Gemeinde Schwendi der Lückenschluss Weihungszell-Regglisweiler auf knapp 3050 Metern Länge gebaut und die Verbindung Regglisweiler-Dietenheim bis zur Gemarkungsgrenze Balzheim mit 8526 Metern Leitungslänge realisiert.

Mit der Auszahlung des Restes des Landeszuschusses in Höhe von etwa 42.000 Euro wurde das Projekt nun abgeschlossen. Somit beliefen sich die Gesamtkosten auf 798.611 Euro, wovon das Land Baden-Württemberg einen Zuschuss in Höhe von 541.565 Euro übernahm, sodass der Stadt ein Eigenanteil an den Kosten in Höhe von 257.046 Euro verblieb. Das entspricht einer Zuschussquote von rund 68 Prozent. Die dazugehörige Schlussrechnung wurde vom Gemeinderat anerkannt.