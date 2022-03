Dietenheim

06:15 Uhr

Dietenheim investiert in Digitalisierung und in die Vereine

Die Stadt Dietenheim muss in Netzwerk und Server investieren.

Plus Die Stadt will ihre Technik erneuern und die durch Corona beeinträchtigten Vereine unterstützen. Das ist in den beiden Bereichen geplant.

Von Wilhelm Schmid

Unter Leitung des ersten Bürgermeister-Stellvertreters Klaus Greck tagte der Dietenheimer Gemeinderat. Breiten Raum nahmen in der Sitzung Vorschläge und Beschlüsse zur neuen Ausrichtung der Informationstechnologie im Rathaus ein. Hauptamtsleiter Dietmar Kögel und Stefanie Burst als Sachgebietsleiterin für Digitalisierung hatten Vorschläge ausgearbeitet, die einstimmig angenommen wurden.

