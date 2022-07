Dietenheim

18:00 Uhr

Dietenheim möchte beim Heizen ohne fossile Brennstoffe auskommen

Lokal Zwei Unternehmen haben ihre Konzepte vorgestellt. Jetzt muss der Gemeinderat entscheiden, wer den Zuschlag bekommen wird.

Von Wilhelm Schmid

Die Schulen und deren Umfeld in der Stadtmitte von Dietenheim sollen so bald wie möglich mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Von den dortigen Kindertagesstätten über den gesamten Schulcampus bis zum damit zusammenhängenden Neubaugebiet "Hinter den Gärten" sollen sämtliche Gebäude so weit wie möglich nicht mehr mit fossilen Brennstoffen beheizt werden. Wie das gelingen kann, darüber hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung informiert.

