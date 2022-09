Dietenheim rüstet bei der Solarenergie auf

Lokal Auf dem Gelände der früheren Deponie könnte bald doppelt so viel Strom erzeugt werden wie bisher. So möchte die Stadt davon profitieren.

Die Stadt Dietenheim rüstet im Zuge der Gewinnung erneuerbarer Energien groß auf. Schon jetzt bestehen Fotovoltaikanlagen auf Bauhof, Schulgebäuden, Kindergarten und Feuerwehrhaus. Dazu liefert seit nunmehr zehn Jahren eine Freiflächenanlage auf der früheren Deponie im Gewann „Beckenghau“, auf halbem Wege zwischen Regglisweiler und Weihungszell gelegen, Solarenergie. Dort soll künftig noch viel mehr Strom erzeugt werden.