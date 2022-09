Dietenheim schafft zusätzlich Platz für Geflüchtete aus der Ukraine

Lokal Ein früheres Ausflugsziel ist in Dietenheim als neuer Standort für die Geflüchteten-Unterkunft vorgesehen. Dort wird eine Container-Wohnanlage aufgestellt.

Die Stadt Dietenheim richtet sich ein, weitere geflüchtete Menschen, vor allem aus der Ukraine, aufzunehmen und unterzubringen. Bisher leben bereits 38 Geflüchtete in Dietenheim, davon sind 36 privat und zwei von der Stadt untergebracht. Für den kommenden Winter wird ein stärkerer Zustrom von Frauen mit Kindern und älteren Menschen erwartet.