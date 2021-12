Dietenheim

06:30 Uhr

Dietenheim: Wichtige Entscheidungen zum Jahresende

Plus Die Sanierung der Sporthalle, Baugebiete und ein neues Feuerwehrfahrzeug: Über diese Themen musste der Dietenheimer Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres entscheiden.

Von Wilhelm Schmid

In der letzten Sitzung des laufenden Jahres hatte der Dietenheimer Gemeinderat noch eine Menge bedeutender Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Zu Beginn stellte Stadtbrandmeister Stefan Pistel die Überlegungen zur Beschaffung eines neuen Einsatzleitfahrzeuges (ELW) für die Feuerwehr vor. Die aktuell laufende Umstellung auf Digitalfunk würde bei dem bisherigen ELW Kosten in Höhe von nahezu 25.000 Euro verursachen. Doch dieses Fahrzeug sollte ohnehin in zwei Jahren durch ein neues ersetzt werden, so sieht es der Feuerwehr-Bedarfsplan vor.

