Dietenheim

17:45 Uhr

Dietenheim will sich besser gegen Überflutungen schützen

Plus Die Stadt Dietenheim rechnet damit, dass es durch den Klimawandel öfter zu Schäden durch Überflutungen kommen wird. Auch Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Habe schützen.

Von Wilhelm Schmid

Starkregen und daraus folgende Schadensereignisse werden infolge des Klimawandels in Zukunft deutlich öfter als bisher auftreten, auch wenn sie nicht gleich solche katastrophalen Auswirkungen wie im Vorjahr im Ahrtal haben. Der Dietenheimer Gemeinderat sorgt deshalb vor und hat im Mai dieses Jahres beim Ulmer Fachingenieurbüro Wassermüller die Erstellung eines „Starkregenrisikomanagements (SRRM“) für den Stadtteil Regglisweiler in Auftrag gegeben. Hier war es im vergangenen Jahr zu einem Erdrutsch in einem Garten gekommen.

