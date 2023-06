"Kalifornien des Alb-Donau-Kreises": Dietenheimer feiern 1050 Jahre

Plus Beim Festabend zum gemeinsamen Jubiläum mit dem Ortsteil Regglisweiler wird deutlich, wie sehr die Kleinstadt ihren Bürgerinnen und Bürgern am Herzen liegt.

Fanfarenklänge aus Verdis „Aida“-Triumphmarsch eröffneten den Festabend zum Doppeljubiläum „1050 Jahre Dietenheim – 750 Jahre Regglisweiler“ in der voll besetzten Stadthalle. Moderatorin Melanie Reuter führte perfekt durch ein vielfarbiges Programm. Sie spannte einen weiten Bogen von der Fasnet über die Ökumene bis zur vielseitigen Infrastruktur ihrer Heimatstadt und bezog dabei Regglisweiler mit ein.

Der Ortsteil wird im September zwar noch eigens feiern, aber seine Bürger durften sich schon jetzt geehrt fühlen. Denn Melanie Reuter gab zu bedenken, Dietenheim sei ohne seinen Teilort „wie Spätzle ohne Soß“. Bürgermeister Christopher Eh setzte in seiner Begrüßung noch eines drauf und präsentierte seine Stadt stolz als „Kalifornien des Alb-Donau-Kreises“.