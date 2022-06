Das Wahrzeichen von Dietenheim braucht eine Sanierung

An den beiden Kirchtürmen von St. Martinus und St. Johannes Baptist haben Experten gravierende Schäden festgestellt. Die Stadt muss mit hohen Kosten rechnen.

Rechtzeitig zum Jubiläum "1050 Jahre Dietenheim“, das im kommenden Jahr ansteht, müssen die beiden Kirchtürme der Stadtpfarrkirche St. Martinus und von St. Johannes Baptist in Regglisweiler generalüberholt werden. Zwei Denkmalschutzfachleute machen in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, warum das so dringend notwendig ist.

Beide Kirchengemeinden hatten zu dem Thema umfangreiche Untersuchungen von Fachleuten durchführen lassen, die bereits dem Technischen Ausschuss des Gemeinderates vorgelegt wurden. An beiden Türmen wurden gravierende Schäden durch Feuchtigkeit, Pilz- und Algenbefall festgestellt. Beim Dietenheimer Kirchturm sind darüber hinaus starke Verwitterungsschäden im Sandsteinmauerwerk aufgetreten. Bei weiterem Fortschreiten der Schäden besteht sogar die Gefahr, dass Teile herunterfallen könnten. Das Gebälk im Dachstuhl ist durch Schädlingsbefall stark beeinträchtigt und vor allem an den im Mauerwerk aufliegenden Stellen verfault.

Dietenheims Pfarrkirche wurde vor mehr als 400 Jahren gebaut

Der hohe Kirchturm der Pfarrkirche St. Martin sei mehr als 400 Jahre alt, schreibt die zuständige Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden auf ihrer Internetseite. Das Wahrzeichen der Stadt steht auf einem romanischen Sockel, entworfen hat das Gotteshaus der Augsburger Baumeister Konrad Stoß, gebaut haben es die Brüder Jakob und Hieronymus Stoß zwischen 1589 und 1590. Beim Umbau des Innenraums 1925 und 1926 wurden die Seitenschiffe angefügt. Die bunte Holzdecke ist vor 45 Jahren durch eine Kassettendecke ersetzt worden. Die Figuren und Kunstwerke im Inneren sind zum Teil noch aus der Vorgängerkirche, das älteste ist die Dietenheimer Madonna (um 1480).

Die Kirche von Regglisweiler ist deutlich jünger: St. Johannes Baptist wurde 1841 als Neubau im klassizistischen Baustil errichtet, die Vorgängerkirche wurde abgerissen. Eine Veränderung steht in der Seelsorgeeinheit dieses Jahr auch personell an: Markus Schönfeld ist ab Herbst neuer Pfarrer.

Das kostet die Sanierung der Kirchtürme von Dietenheim und Regglisweiler

Die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen für entsprechende Renovierungen wurden bereits beantragt. Allerdings sind hohe Kosten zu erwarten: Für Regglisweiler wurden vorläufig 321.000 Euro veranschlagt, und in Dietenheim sind nach ersten Schätzungen 822.000 Euro zu erwarten. Gemäß zweier "Vermögensausscheidungsurkunden" aus früheren Zeiten, in der die Aufteilung der Baulast zwischen Stadt und Kirche vereinbart wurden, hat die Kommune in Regglisweiler 50 Prozent und in Dietenheim zwei Drittel, also 66,6 Prozent der Baukosten, zu tragen.

Bürgermeister Christopher Eh kommentierte die Vorträge der Denkmalschutzfachleute mit den Worten: "Die Kirchtürme sind uns als Wahrzeichen sehr lieb, aber damit auch sehr teuer!" Gemäß dem folgenden einstimmigen Beschluss des Gemeinderates wird nun die "zeitnahe Sanierung" der Türme in Angriff genommen, wobei diese im Jahr 2023 in Dietenheim und 2024 in Regglisweiler zur Durchführung kommen sollen. Entsprechende Haushaltsmittel werden jeweils bereitgestellt. Ebenso werden Verhandlungen mit den zuständigen Behörden über Zuschüsse und einen eventuellen vorzeitigen Baubeginn geführt. (mit rjk)