Drehleiter aus Illertissen ist in Dietenheim im Einsatz

Die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinaus hat wieder funktioniert: Hilfe aus Bayern kam für den Feuerwehreinsatz in Baden-Württemberg.

Die Zusammenarbeit der Feuerwehren Illertissen und Dietenheim funktioniert sehr gut: Zum "Schutzbereich" der Illertisser Drehleiter gehört gemäß einer interkommunalen Vereinbarung auch das Einsatzgebiet der württembergischen Nachbarwehr. Dafür kann dann der dortige Rüstwagen im Bedarfsfall nach Illertissen angefordert werden.

Am Samstagmorgen war es wieder einmal so weit. An der "Wainer Steige", der Verlängerung des Autobahnzubringers L 1268 südlich von Dietenheim, hatte der Sturm einen Baum entwurzelt. Dieser ragte über die Straße herein, war aber in den benachbarten Bäumen hängen geblieben, sodass er unter Spannung stand. Deshalb musste er vom Korb der Drehleiter aus so zersägt werden, dass die Teile gefahrlos zu Boden stürzen und beseitigt werden konnten. (AZ)