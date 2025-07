Drohschreiben an Kindergarten in Regglisweiler löst Polizeieinsatz aus

Bei einer Kindertagesstätte in Dietenheim-Regglisweiler ist es am Dienstag nach einer anonymen Mitteilung zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Kita wurde geräumt. Nach Angaben der Ermittler bestand „zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen und die Bevölkerung“.

Wie die Polizei mitteilt, ging die anonyme Mitteilung in den frühen Vormittagsstunden bei der Kita ein. Sie wurde an einer Tür der Betreuungseinrichtung hinterlassen. Der unbekannte Verfasser soll den Verantwortlichen damit gedroht haben, dort wohl Schaden anrichten zu wollen. Nur kurze Zeit später sei die Polizei mit mehreren Streifen angerückt. Einsatzkräfte sperrten den Bereich um das Gebäude und auf der Straße ab.

Nachdem das Gebäude in der Schillerstraße evakuiert war, habe es die Polizei durchsucht. Dabei hätten die Beamten nichts gefunden, was in Verbindung mit der Mitteilung gebracht werden konnte. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen waren Bereiche vor dem Gebäude und die Zufahrtsstraße für den Verkehr gesperrt. Gegen kurz nach 9 Uhr dauerten die Einsatzmaßnahmen noch an, hieß es. Wann das Gebäude wieder betreten werden kann, sei unklar.

Die Ermittlungen der Polizei zum Verfasser dauern an. (AZ)