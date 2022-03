Ein Allgäuer wird der neue Pfarrer in Dietenheim

Zum Herbst dieses Jahres wird die Pfarrerstelle in Dietenheim neu besetzt. Markus Schönfeld kommt von der Ostalb ins Illertal.

Markus Schönfeld wird neuer Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden. Das wurde diesen Sonntag in den Gottesdiensten in den zugehörigen Gemeinden bekannt gegeben.

Der Spätberufene Schönfeld ist dort künftig für rund 6500 Katholiken aus den Kirchengemeinden St. Martinus Dietenheim, St. Johannes Baptist Regglisweiler, Heilig Kreuz Illerrieden und Heiligste Dreifaltigkeit Dorndorf zuständig. Der Wechsel ist für Herbst 2022 geplant. Geboren in Tettnang, erlangte Markus Schönfeld in Friedrichshafen die Mittlere Reife und schloss 1989 seine Ausbildung zum examinierten Krankenpfleger ab. Bis August 2000 war er in diesem Beruf in Weißenau (Ravensburg) tätig, ab 1993 als stellvertretender Stationsleiter.

Neuer Pfarrer Dietenheim Der Allgäuer Markus Schönfeld wird neuer Stadtpfarrer in Dieteheim. Foto: Di�zese Rottenburg-stuttgart

Nach einem Theologie- und Philosophiestudium am Seminar Studienhaus St. Lambert (Rheinland-Pfalz) trat Schönfeld 2004 ins Priesterseminar in Rottenburg ein, 2005 wurde er zum Diakon geweiht. Seinem Diakonatsjahr in Heilbronn und der Priesterweihe 2006 in Untermarchtal folgte ein je zweijähriger Einsatz als Vikar in Mühlacker (2006) und Biberach (2008). Seit über 11 Jahren ist er Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Limeshöhe, zu der unter anderem die Gemeinde Mutlangen gehört. Im Dekanat Ostalb vertrat er in der vergangenen Legislaturperiode die Pfarrer im Dekanatsrat; außerdem wirkt der 54-Jährige als Präses der Mesner im Dekanatsbezirk Schwäbisch Gmünd. Das teilt die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit. (AZ)

