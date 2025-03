Ergreifende Musik beim Heilig-Grab-Konzert in Dietenheim

Vor der Barock-Darstellung des Heiligen Grabes in der Dietenheimer Stadtpfarrkirche St. Martinus stellte Benno Schachtner einen interessanten Zusammenhang her: Passion bedeutet zum einen die biblische Darstellung des Leidens Christi, wie sie auf der Bildwand in buchstäblich barockem Bildreichtum dargestellt ist. Zum anderen kann der Begriff Passion aber auch als Leidenschaft interpretiert werden. So war es naheliegend, dem Heilig-Grab-Konzert den Titel „Reise ins Land der Leidenschaften“ zu geben, sagte der Professor, Countertenor und Vorsitzende des Fördervereins Kultur in Dietenheim.

