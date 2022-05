Erste Serie des Feuerwehr-Stickeralbums ist schon fast ausverkauft

Die Aktion zum Jubiläum der Feuerwehr Dietenheim kommt gut an. Nachschub soll bald verfügbar sein.

Die erste Serie von zweihundert Exemplaren des Stickeralbums zum Jubiläum "150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Dietenheim" ist beim "Kick-off", also dem ersten Verkaufstag am vergangenen Samstag, fast komplett ausverkauft worden. Das berichten die Organisatoren mit großer Freude. Restexemplare gibt es noch im Laufe der Woche beim Edeka-Markt Lüdicke.

Eine neue Serie von 200 Stück ist bereits bestellt und steht voraussichtlich am kommenden Samstag wieder zur Verfügung. Wer das Album mit rund dreihundert Sammelbildern, die in Viererpäckchen verkauft werden, vollbekommt, hat die komplette Festschrift zum Jubiläum in der Hand. Für eventuell doppelt oder mehrfach vorhandene Bilder gibt es Ende Juni eine Tauschbörse. (wis)