Fasnet 2022: Dietenheimer Prinzenpaar wünscht allen ein tolles Fest

Alicia I. und Conne I. sitzen mit dem Kinderprinzenpaar Frida I. und Jonas I. auf dem Thron in Ranzenburg. Warum Conne I. die Kuttelmaß gut kennt.

Wie gefällt Ihnen Ihr Kostüm?



Alicia I.: Unser Kostüm ist ein Traum! Zusammen mit unserem Hugo, den es seit 1939 gibt und das Zepter des Prinzen darstellt, wird das Kostüm perfekt.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?



Alicia I.: Als waschechte Närrin seit Kindeszeiten war es schon immer mein Traum, mal Prinzessin sein zu dürfen. Auch für den Prinzen war es eine Ehre, einmal Fasnetsprinz sein zu dürfen.

Wie haben Sie sich kennengelernt?



Prinzenpaar: In Pfuhl auf dem Hühnerfest vor sieben Jahren.

Wie fühlt es sich an, nach der Corona-Pandemie wieder Fasching feiern zu können?



Prinzenpaar: Da wir beide sehr fasnetsbegeistert sind, war die zweijährige Pause eine Qual. Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr über Ranzenburg regieren zu dürfen und hoffen, es wird für alle ein Fest.

Das Prinzenpaar Alicia I. und Conne I. mit dem Kinderprinzenpaar Frida I. und Jonas I. aus Dietenheim. Foto: Wilhelm Schmid Illertissen

Haben Sie schon mal eine Kuttelmaß getrunken?



Conne I.: Ja, als Metzgerssohn ist das natürlich Pflicht!

Was war Ihr schönstes Faschingserlebnis?



Alicia I.: Es gibt kein einzelnes Erlebnis, was uns speziell in Erinnerung blieb, es ist in jeder Kampagne immer was Besonderes mit dabei.

Haben Sie ein Ritual, das Sie vor jedem Auftritt praktizieren?



Prinzenpaar: Das Anstoßen mit unserem Hofstaat, speziell mit unseren Hofnarren darf natürlich nicht fehlen.

Zur Person: Prinzessin Alicia I. ist 23 Jahre alt und mit dem 29-jährigen Prinz Conne I. verheiratet. Alicia und Constantin Joas sind beide seit ihrer Kinderzeit aktiv in der Ranzenburger Fasnet und haben einen Sohn. Das Kinderprinzenpaar bilden Prinzessin Frida I. und Prinz Jonas I. Beide sind elf Jahre alt und sind ebenfalls schon von klein auf in der Fasnet mit dabei.