Fasnets-Umleitung zu schmal: Lastwagen bleibt in Wiese stecken

Plus Für gewöhnliche Autos war die Umfahrung für den Ranzenburger Fasnetumzug durch Dietenheim ausgelegt, ein gewissenhafter Lastwagenfahrer musste kapitulieren.

Es war alles hervorragend organisiert, aber wer denkt schon beim Einrichten der Umleitung für den Ranzenburger Fasnetumzug daran, dass ortsansässige Supermärkte und Discounter auch am hellen Sonntagnachmittag mit frischer oder leicht verderblicher Ware beliefert werden sollten?

In Dietenheim war die Innenstadt wie jedes Jahr für den Durchgangsverkehr gesperrt, weil die Fasnet schließlich Vorfahrt hat. Von Regglisweiler kommend, führte die Strecke auch heuer über die Fesenmaierstraße hinaus ins Untere Ried und von dort nach links am Riedgraben entlang hinauf zur Wainer Straße. Alles war vorschriftsgemäß ausgeschildert und die Strecke war für gewöhnliche Autos auch einwandfrei befahrbar, aber mit einem Vierzig-Tonner-Sattelzug rechnete niemand.