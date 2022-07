Feuerwehr Dietenheim feiert 150-Jähriges – und muss dabei ausrücken

Lokal Während die Feuerwehr in Dietenheim feiert, wird ein Waldbrand bei Regglisweiler gemeldet. Die Drohnen werden dann dorthin geflogen, statt den Besuchern etwas vorzuführen.

150 Jahre Feuerwehr Dietenheim sind wahrlich ein Anlass zum Feiern, und dass sie es verstehen, diesem Fest den würdigen Rahmen zu geben, das stellten die Aktiven der Wehr zusammen mit ihren Angehörigen und vielen weiteren helfenden Händen am Wochenende eindrucksvoll unter Beweis.