Fronleichnamsprozession in Dietenheim

Mit großem Wetterglück wurden die tagelangen Vorbereitungen zur Fronleichnamsprozession in der Dietenheimer Stadtpfarrei St. Martinus belohnt: Nur wenige Regentropfen waren zu spüren, als sich der traditionsreiche Zug mit Stadtpfarrer Markus Schönfeld in Bewegung setzte. Zusammen mit dem liturgischen Dienst sowie der Historischen Bürgerwehr mit Spielmannszug, Stadtkapelle und Ehrengeleit bewegte sich der Zug zu den vier Altären am Sägewerk Widmann, dem landwirtschaftlichen Anwesen Herz, dem Anwesen Gutser und am Marktplatz bewegte. Die dortigen Statio-Gebete und Gesänge wurden von der Stadtkapelle mitgestaltet, sodass die gesamte Prozession einen ehrenwerten Platz in der jahrhundertelangen Tradition der Pfarrei und der Bürgerwehr einnehmen wird. Kommunionkinder und ihre Eltern, Ministranten und Anwohner hatten farbenprächtige Blumenteppiche gestaltet. Unser Bild zeigt den Abmarsch vom vierten Altar zum Ende der Prozession. (wis)