Gabriele Landthaler ist neue Ehrenbürgerin Dietenheims

Landthaler war unter anderem 25 Jahre lang Dietenheims stellvertretende Bürgermeisterin. Nun ist sie Ehrenbürgerin der Stadt. Wieso sie ausgezeichnet wurde.

Zum Schluss gab es noch eine Überraschung: Bürgermeister Christopher Eh war es gelungen, den zusätzlichen Programmpunkt beim Bürgerabend in Dietenheim geheim zu halten. Und umso größer war die Begeisterung, als er im Anschluss an das mit viel Beifall aufgenommene Programm bekannt gab, dass eine der wohl beliebtesten Kommunalpolitikerinnen der Stadt zur Ehrenbürgerin ernannt werde.

In der jüngeren Geschichte Dietenheims, so erklärte Eh, sei diese Auszeichnung außer Bürgermeister a.D. Sigisbert Straub niemand zuteilgeworden. Zur Beschreibung der zu Ehrenden griff der Bürgermeister auf die diesjährige "Fasnets-Zeitung" zurück. Sie sei bei jedem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs und dabei in der Lage, sämtlichen der rund 7000 Einwohnerinnen und Einwohnern Dietenheims zu winken und diese namentlich zu grüßen.

Gabriele Landthaler war mehr als 35 Jahre lang im Dietenheimer Gemeinderat

Sie backe täglich mindestens vier Kuchen, auch wenn sie noch 34 Termine zu absolvieren habe und es gelinge ihr sogar gleichzeitig, "auf der Königstraße mit dem Rad zu fahren, beim Kollegs-Sommerkonzert zu applaudieren und 24 Mal im Badesee zum Floß und zurückzuschwimmen".

Schon beim Stichwort "Fahrrad" war im ganzen Saal klar, wer gemeint ist: Gabriele Landthaler, so der Bürgermeister unter wiederholtem Beifall, habe sich mehr als 35 Jahre lang mit Leidenschaft im Gemeinderat für das Wohl der Stadt eingesetzt. Sowie als stellvertretende Bürgermeisterin über 25 Jahre hinweg wichtige Entscheidungen getroffen, mitgetragen und die Entwicklung Dietenheims maßgeblich geprägt. Das habe sie nicht nur dank ihrer großen politischen Erfahrung, sondern vor allem durch ihre "unermüdliche Bürgernähe" geschafft.

25 Bilder So war der Bürgerabend in Dietenheim Foto: Wilhelm Schmid

Als offizielle Vertreterin der Stadt sei sie stets zur Stelle gewesen und sie werde damit weit über die Grenzen Dietenheims und Regglisweilers hinaus als kompetente und liebenswerte Stellvertreterin beliebt und geschätzt. In ihrem weiteren Engagement in der Seniorenarbeit und der Kirchengemeinde zeige sich ihre allseits bekannte soziale Ader.

Gabriele Landthaler zeichne sich durch "unermüdliche Bürgernähe" aus

Auch er persönlich, so Eh weiter, habe ihre Geradlinigkeit und Loyalität außerordentlich hoch anerkannt und er hoffe sehr, dass sie ihm als Beraterin noch lange erhalten bleibe: "Eine Gemeinderatssitzung ohne Dich, liebe Gabi, ist derzeit für mich noch gar nicht vorstellbar!"

Mit der Verlesung und Übergabe der offiziellen Ehrenbürger-Urkunde sowie Blumen und einem Geschenk verband der Bürgermeister den Wunsch, dass Gabriele Landthaler auch ohne öffentliches Ehrenamt der Stadt und der Bürgerschaft noch lange gesund erhalten bleiben möge.

Damit war es aber mit den Überraschungen noch nicht genug: Während der Ehrung hatte hinter dem geschlossenen Vorhang die Stadtkapelle Stellung bezogen und so gab es nun klingende Grüße des Orchesters, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Dirigentin Christina Klampfl und ihre Schwester Annemarie Rupp präsentierten sich als Gesangsduo von Format. Und die gesamte Stadtkapelle ließ zur willkommenen Abrundung des Abends noch einige Perlen aus ihrem "Polka-Walzer-Marsch"-Repertoire erklingen.