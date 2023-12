Gegenverkehr übersehen: Betrunkener verursacht Unfall bei Dietenheim

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es kommt zum Unfall. Der Verursacher war wohl alkoholisiert.

Bei einem Unfall bei Dietenheim ist ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden. Der mutmaßliche Verursacher stand nach Polizeiangaben unter dem Einfluss von Alkohol. Der 43-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 1268. Der 43-Jährige fuhr mit seinem BMW in Richtung Hörenhausen und bog nach links in Richtung Wain ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 43-Jährigen in seinem Nissan. Der hatte Vorrang.

Im Einmündungsbereich kam es zu dem Zusammenstoß. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem mutmaßlichen Verursacher. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. (AZ)