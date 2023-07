Dietenheim

18:00 Uhr

Gewittrige Stimmung im Gemeinderat beim Thema Solarthermie

Plus Bürgerinnen und Bürger äußern Bedenken zu dem geplanten Projekt in Dietenheim. Bürgermeister und Planer klären auf - und kündigen einen Infotermin an.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Auf der Tagesordnung des Dietenheimer Gemeinderates steht grundsätzlich als erster Punkt: „Fragen der Einwohner“. Dass sich dieser in der Juli-Sitzung zu einer größeren Diskussion entwickeln sollte, konnte man schon ahnen, als sich rund vierzig Bürgerinnen und Bürger im Zuhörerbereich versammelten. Sie waren gekommen, um über ein angedachtes Solarthermie-Projekt zu sprechen.

Vor einem Jahr hatte unsere Redaktion darüber berichtet, dass die Ravensburger Firma Cupasol eine Potenzialstudie erstellen sollte. Der Inhalt: Die Vorbereitung einer zentralen Energieversorgung durch Solarthermie für die Schulen und Kindergärten in der Stadtmitte und dem Umfeld. Inzwischen hatte diese erste Studie gute Aussichten bestätigt, und so war eine darauf aufbauende Machbarkeitsstudie bei der Freiburger Firma Sinnogy in Auftrag gegeben worden. Die Kosten hierfür werden zu einem großen Teil in Höhe von 135.000 Euro vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bezuschusst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen