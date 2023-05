Hase quert Straße und löst Unfall aus

Bei einem Unfall nahe Dietenheim ist am Dienstag großer Schaden entstanden. Auslöser war ein Hase.

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall bei Dietenheim. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 1.30 Uhr ein 25-Jähriger auf der Landesstraße von Dietenheim in Richtung Balzheim. Auf Höhe der Abzweigung nach Wain querte ein Hase die Straße. Der Fahrer des Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und sein Auto erfasste das Wildtier. Der Hase rannte danach jedoch weiter. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der 25-Jährige blieb unverletzt, so die Polizei. (AZ)