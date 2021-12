Haushalt: Dietenheim plant langfristig ohne neue Schulden

Plus Das Jahr 2021 läuft finanziell besser als erwartet. Bürgermeister Christopher Eh zieht Bilanz - und sieht Anlass zur Hoffnung für das nächste Jahr.

In einer angesichts der schwierigen Zeit trotzdem Mut machenden Feststellung gipfelte die Rede des Ersten Bürgermeisters der Stadt Dietenheim, Christopher Eh, zur Vorstellung des Haushaltsplanes für das kommende Jahr: Man könne zumindest in Bezug auf den Haushalt "einigermaßen beruhigt nach 2022 schauen" und "nur hoffen, dass sich dies für andere Lebensbereiche genauso entwickelt".