Dietenheim

vor 34 Min.

Hier ist das Wasser mindestens so gut wie aus der Flasche

Das Trinkwasser im Alb-Donau-Kreis ist mindestens so gut wie gekauftes Wasser. Damit das so bleibt, wird es auch regelmäßig überprüft.

Plus Der Hochbehälter in Regglisweiler kann im Notfall mehrere Orte im Alb-Donau-Kreis mit Trinkwasser versorgen. Dabei wird streng auf Qualität geachtet.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Am 22. März ist der Weltwassertag. Er soll auf den Wert des Wassers hinweisen – und auch darauf, dass es Gegenden auf der Welt gibt, in denen eine funktionierende, sichere Wasserversorgung nicht selbstverständlich ist. Auf lokaler Ebene hat das Landratsamt des benachbarten Alb-Donau-Kreises zu diesem Anlass Einblicke in den Wasserhochbehälter des Zweckverbandes Illergruppe in Regglisweiler-Brandenburg gegeben.

