Dietenheim/Illerkirchberg

vor 58 Min.

Schluss mit 3G: Einzelhandel in Baden-Württemberg atmet auf

Plus Die 3G-Regel fällt im Baden-Württemberger Einzelhandel. Läden in Dietenheim und Illerkirchberg erhoffen sich mehr Kundinnen und Kunden, sehen aber auch Probleme.

Von Laura Mielke

Nachdem in Bayern die Zugangsregeln für den Einzelhandel nach einem Gerichtsurteil bereits Ende Januar ausgesetzt wurden, folgen nun auch Lockerungen in Baden-Württemberg. Bislang galt im Nachbarland noch 3G in Geschäften, die nicht der Grundversorgung dienen. Es hatten also nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt. Jetzt dürfen auch wieder Ungeimpfte ohne Test im Einzelhandel einkaufen. So beurteilen Geschäftsleute aus Dietenheim und Illerkirchberg die Lockerungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

