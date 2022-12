Dietenheim/Illertissen

11:02 Uhr

Telefonbetrüger erbeuten in Illertissen fünfstellige Summe

Eine Seniorin aus dem Alb-Donau-Kreis fällt am Telefon auf falsche Polizeibeamte herein. Die Polizei sucht nun nach der Frau, die das Geld in Illertissen entgegen nahm.

Telefonbetrüger sind derzeit wieder sehr aktiv in der Region, und das auch manchmal mit Erfolg. Gegen 8 Uhr am Donnerstag rief ein Mann bei einer Seniorin aus einer Gemeinde im südlichen Alb-Donau-Kreis an. Der angebliche Polizeibeamte erzählte der Angerufenen von einem Unfall. Dabei sei auch jemand ums Leben gekommen. Um eine Gefängnisstrafe für ihre Tochter abzuwenden, müsse die Frau eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlen, so der Unbekannte am Telefon. Betrug: Senior übergibt Bargeld an Frau auf Parkplatz in Illertissen Der Ehemann der Angerufenen hob das Geld bei der Bank ab. Der Anrufer lotste ihn zur Geldübergabe auf einen Parkplatz in Illertissen. Gegen 14.30 Uhr übergab der Senior einer ihm unbekannten Frau das Bargeld. Die Abholerin stieg dann in ein Fahrzeug ein und fuhr davon. Erst später bemerkte das Seniorenpaar, dass sie betrogen wurden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Sie sucht nun die Frau, die das Geld entgegennahm. Diese soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Laut Zeugen ist die Frau von kräftiger Statur und südländischer Erscheinung. Sie trug schwarze schulterlange Haare, die glatt waren. Die Abholerin war mit einer dunklen Jacke mit einem grauen Schal bekleidet. Zu dem Auto liegen laut Polizei keine Hinweise vor. (AZ)

