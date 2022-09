In Dietenheim schrillen neue Hochleistungssirenen

Lokal Die Stadt hat die neuen Warneinrichtungen bereits ausprobiert – und sogar bei Durchsagen eine erstaunliche Reichweite erzielt.

Die Gemeinde Dietenheim hat aufgerüstet: Neue Hochleistungssirenen sollen künftig die Bürgerinnen und Bürger in Notfällen warnen. Beim bundesweiten Warntag im vergangenen Jahr und nach dem Hochwasser im Ahrtal hatten sich im ganzen Land die Katastrophen-Warneinrichtungen vielerorts als nicht funktionsfähig oder schlichtweg als nicht vorhanden herausgestellt. Deshalb haben Bund und Länder Förderprogramme zur Beschaffung neuer Sirenen aufgelegt. Die Stadt Dietenheim war sofort auf den Zug aufgesprungen und hatte bei den Zuschüssen zugegriffen, die inzwischen bundesweit aufgebraucht sind.