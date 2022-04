Insolvente Firma Räuchle: Übernahme noch in diesem Monat möglich

Plus Im Herbst hat der Dietenheimer Autozulieferer Räuchle Insolvenz angemeldet. Nun gibt es eine Zukunftsperspektive für das Unternehmen: einen möglichen Investor.

Das insolvente Unternehmen Räuchle steht offenbar kurz vor der Übernahme. Die Suche nach einem Investor für den Dietenheimer Automobilzulieferer hat sich in den vergangenen Wochen konkretisiert, ist zu erfahren. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden darüber informiert. Was erwartet sie nun? Eustachio Di Pelo, zuständiger Gewerkschaftssekretär der IG Metall, spricht von "vorsichtigem Optimismus" innerhalb der Belegschaft.