Johannespassion und Heiliges Grab verbinden sich zum Gesamtkunstwerk

Plus Die Musik von Johann Sebastian Bach, die Sakralkunst in der Dietenheimer Kirche und das Können der Musiker schaffen ein einzigartiges Konzerterlebnis.

Das bekannte Bibelwort, dass ein Prophet in seiner Vaterstadt nichts gilt, mag allenfalls für Angehörige dieses seltenen Berufes gelten - Dirigenten und speziell Musikprofessoren sind damit jedenfalls nicht gemeint. Das wurde am Samstag in Dietenheim eindrucksvoll demonstriert. Benno Schachtner, in Illertissen geboren, bei seiner Familie in Dietenheim aufgewachsen und jetzt in Illertissen wohnend, inszenierte ein Gesamtkunstwerk, wie man es bisher wohl kaum einmal geboten bekam: Das "Heilige Grab", eine monumentale Bildwand, die alljährlich in der Stadtpfarrkirche St. Martinus zur Karwoche aufgebaut wird, bot weit mehr als nur einen Hintergrund für die Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach.