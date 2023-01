Keine Förderung: Wie Dietenheim trotzdem die Hallenerweiterung stemmen will

Plus Bei Zuschüssen für die Sanierung der Sporthalle hat die Stadt Absagen bekommen. Gebaut wird trotzdem. Eventuell gibt es doch noch eine kleine Finanzspritze.

Das war kein schönes Weihnachtsgeschenk für die Stadt Dietenheim: Zum Jahresende kam im Rathaus die Nachricht an, dass es keine Fördermittel für die Sanierung und Erweiterung der Sporthalle geben wird. Gebaut werden soll trotzdem - wie, darüber hat der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr gesprochen.