Dietenheim/Kettershausen

vor 50 Min.

Vom Rathaus vor die Kamera: Jessica Knöpfle will "Shopping Queen" von Ulm werden

Plus Die Dietenheimerin wird bald in der TV-Sendung "Shopping Queen" zu sehen sein. Wie sie die Dreharbeiten in Ulm und das Treffen mit Guido Maria Kretschmer erlebt hat.

Von Zita Schmid

Im Kettershauser Rathaus ist Jessica Knöpfle ein bekanntes Gesicht. Seit rund drei Jahren arbeitet sie dort als Bürgermeistersekretärin. In absehbarer Zeit werden sie Menschen in ganz Deutschland kennenlernen; zumindest ein bisschen. Denn die Dietenheimerin wird als Kandidatin in der TV-Sendung "Shopping Queen" zu sehen sein. "Ich kann jedem empfehlen, mitzumachen. Es ist ein tolles Erlebnis", berichtet sie begeistert von der Drehwoche in Ulm und dem abschließenden Treffen mit Moderator und Modedesigner Guido Maria Kretschmer.

