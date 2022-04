Kindergarten-Neubau kostet Dietenheim deutlich mehr als geplant

Plus Die Stadt rechnet mit höheren Ausgaben für Baumaßnahmen, mit denen sie die Zukunft der Kinderbetreuung sichern will. Auch Handwerker zu finden, wird schwieriger.

Um die Zukunft der Kinderbetreuung und die damit verbundene Finanzplanung ging es in der jüngsten Sitzung des Dietenheimer Gemeinderats. Für den Neubau des Kindergartens St. Josef, in Verbindung mit der Erweiterung des Kindergartens St. Martin, musste die Kostenschätzung deutlich nach oben korrigiert werden. Ursprünglich waren im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 rund 3,8 Millionen Euro kalkuliert worden. Aber die geopolitische Lage und die Auswirkungen auf den Rohstoffmarkt, die Lieferketten und damit auf die Baupreise lassen nun absehen, dass die Schätzung nicht mehr ausreicht.