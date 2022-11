Dietenheim

vor 17 Min.

Klimaschutz und Soccer-Court: Dietenheims Pläne werden konkreter

Einen solchen "Soccer-Court" wie in Illertissen könnte es bald auch in Dietenheim geben.

Plus Die Planungen für eine nachhaltige Energieversorgung am Schul- und Kindergartencampus gehen voran. Neue Freizeitangebote für Jugendliche soll es auch geben.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Dietenheim ist auf dem besten Wege, sich zur "Klimaschutz-Hauptstadt des Illertals" zu entwickeln. Diese Perspektive tat sich in der Novembersitzung des Gemeinderates auf, als eine Studie vorgestellt wurde, die im Juli dieses Jahres bei der Firma cupasol in Ravensburg in Auftrag gegeben worden war. Deren Vertreter Georg Wetterling schilderte jetzt, dass cupasol mit der Firma sinnogy in Freiburg zusammenarbeite, wodurch man auf noch mehr Sachkunde und Erfahrung zurückgreifen könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen