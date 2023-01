Laster verliert in Dietenheim Bordwand

Ein Autofahrer kann dem Fahrzeugteil nicht mehr ausweichen, es kommt zum Zusammenstoß.

Zu einem Unfall kam es am Montag bei Dietenheim. Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 43-Jähriger von Dietenheim in Richtung Hörenhausen. Im Bereich einer Kurve lag die Bordwand eines Lastwagenanhängers. Diese hatte sich nach Angaben der Polizei kurz zuvor vom Laster eines 47-Jährigen gelöst. Der Fahrer des Opel sah die Bordwand in der Dunkelheit zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Er kollidierte mit der Bordwand. Dabei wurde sein Opel beschädigt.

Der 43-Jährige konnte seinen durch den Unfall defekten Reifen selbstständig wechseln und die Fahrt im Anschluss fortsetzen. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. (AZ)