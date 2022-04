Lastwagentür streift Autodach in Dietenheim

Ein Lastwagenfahrer öffnet in Dietenheim die Tür seines Fahrzeugs, ohne auf den Verkehr zu achten. Er beschädigt dadurch auch ein vorbeifahrendes Auto.

Einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro hat ein Lastwagenfahrer aus Unachtsamkeit in Dietenheim verursacht. Kurz nach 8 Uhr wollte der 52-Jährige am Montagmorgen nach Angaben der Polizei im Promenadeweg aus dem Fahrzeug aussteigen. Als er die Tür öffnete, passte der Mann nicht auf und übersah einen vorbeifahrenden Ford. Die Tür des LKW streifte das Dach des Autos.

Tür geöffnet ohne auf Verkehr zu achten: Den Mann erwartet eine Anzeige

Ausweichen konnte die Fahrerin nicht mehr. Am Ford entstand Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro, am Lastwagen von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls und sicherte die Spuren. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

In dem Zusammenhang veröffentlicht die Ulmer Polizei folgenden Hinweis: "Geben Sie beim Ein- und Aussteigen Acht auf Andere. Schnell kann sonst Schaden entstehen." Außerdem teilt die Polizei mit, dass Ablenkung und Unachtsamkeit auch häufig die Ursache schwerer Unfälle seien. Weitere Informationen dazu stehen unter www.gib-acht-im-verkehr.de im Internet. (AZ)