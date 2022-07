Löste eine Zigarettenkippe den Flächenbrand an der Landesstraße aus?

Zwischen Dietenheim und Regglisweiler gerät ein Geländestreifen in Brand. Die Feuerwehr verhindert, dass sich die Flammen auf ein Getreidefeld ausbreiten.

Ein etwa sechs Meter breiter und 50 Meter langer Geländestreifen entlang der Landesstraße 260 ist am frühen Mittwochnachmittag zwischen Dietenheim und Regglisweiler in Brand geraten. Ursache dürfte vermutlich eine unachtsam aus einem Auto weggeworfene Zigarette gewesen sein. Die beiden Abteilungen Dietenheim und Regglisweiler der Dietenheimer Feuerwehr entsandten je ein Löschfahrzeug an die Einsatzstelle und konnten den Brand schnell ablöschen.

So hielt sich der Schaden in Grenzen. Er wäre deutlich größer geworden, wenn sich die Flammen noch einige Meter weit in Richtung Süden ausgebreitet hätten, wo ein Getreidefeld in der Nähe war. So aber konnte der Einsatz rasch bewältigt werden. (wis)